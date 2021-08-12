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Донбасс: когда Запад откроет глаза на правду
Общество
Донбасс: когда Запад откроет глаза на правду
Федеральное агентство новостей  / 

Западные политики предпочитают не замечать военные действия на востоке Украины и жертвы среди мирного населения Донбасса. Однако в век развитых информационных технологий сложно утаить что-то от пользователей Сети. Поэтому у простых европейцев часто возникает вопрос: что же там происходит на самом деле? Некоторые из них даже решаются посетить Донбасс, чтобы увидеть собственными глазами то, что западные СМИ не покажут никогда. 

Так поступил и режиссер из Бельгии Бенуа Мюш. После поездки в Донбасс он снял фильм «Последняя осень в Донецке». В объектив бельгийца попали сгоревшие дома, обвалившиеся мосты, разрушенные церкви, разбомбленные дороги и многочисленные могилы. Автор фильма посетил места, которые еще совсем недавно были ареной ожесточенных боев, — Саур-Могилу и аэропорт Донецка.

Его интервью с жителями региона и с солдатами вооруженных сил ДНР помогают понять, в каких сложных условиях вынуждено жить население Донецка. 

Часть съемок была произведена с воздуха при помощи беспилотника. В фильме использован оригинальный саундтрек, написанный самим Бенуа Мюшем.

Во встрече с журналистами примет участие также француз русского происхождения Сергей Мюнье, который посетил Донбасс в качестве добровольца.

Своими впечатлениями от поездки и съемок Бенуа Мюш и Сергей Мюнье поделятся в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Пресс-конференция состоится в четверг, 12 августа, в 14:00. 

Гости студии обсудят события 2014 года в Крыму, Донбассе и на Украине и объяснят, как происходящее видят на Западе. Они расскажут, почему все больше иностранцев предпочитают Россию: почему здесь лучше жить, работать и заниматься творчеством.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894.

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55.

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