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Певица МакSим показала первое больничное фото после выхода из комы
Шоу-бизнес
Певица МакSим показала первое больничное фото после выхода из комы
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 12 августа. Популярная певица МакSим (Марина Максимова) опубликовала снимок из больницы впервые после выхода из комы. Исполнительница показала на фото одного из медицинских работников.

Кадр из больницы появился в Instagram Stories артистки. На больничном фото можно увидеть врача, одетого в белый защитный комбинезон. На одежде медработника заметен рисунок, а также надписи «МакSим» и «Здесь и сейчас».

«Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света, возятся с каждым, как с родным!» — подписала снимок пережившая кому певица.

Некоторые пользователи Сети подозревали, что на самом деле у исполнительницы якобы нет проблем со здоровьем, а история с ее комой является частью пиар-кампании. Однако фотография, опубликованная МакSим, стала одним из подтверждений ее нахождения в медицинском учреждении.

Напомним, артистку госпитализировали в середине июня с тяжелой формой воспаления легких, при этом тесты МакSим на коронавирус давали отрицательный результат. Врачи ввели певицу в искусственную кому, в которой знаменитость пробыла более 1,5 месяца.

Исполнительнице предстоит длительная реабилитация, пишет Teleprogramma.pro. Артистку уже перевели из реанимации, но ее организм по-прежнему не восстановился полностью. После прихода в себя МакSим еще год нельзя петь.

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