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Названа основная версия падения Ми-8 с туристами на Камчатке

  /   Обновлено: 12 августа 2021 09:57
Происшествия
Названа основная версия падения Ми-8 с туристами на Камчатке
wikipedia.org  /  Fabien1309 / CC BY-SA 2.0

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Специалисты озвучили возможную причину падения вертолета Ми-8. Винтокрылая машина могла рухнуть в Курильское озеро после допущенной экипажем ошибки, сообщил ТАСС.

Авиакатастрофа произошла на территории Кроноцкого заповедника. Спасателям удалось найти живыми восемь человек. На борту вертолета было 3 членов экипажа и 13 туристов. Люди смогли выплыть с глубины около девяти метров. Температура воды в озере колеблется на отметках 5-6 градусов, сообщал сайт 360tv.ru.

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