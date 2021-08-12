Названа основная версия падения Ми-8 с туристами на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Специалисты озвучили возможную причину падения вертолета Ми-8. Винтокрылая машина могла рухнуть в Курильское озеро после допущенной экипажем ошибки, сообщил ТАСС.

Авиакатастрофа произошла на территории Кроноцкого заповедника. Спасателям удалось найти живыми восемь человек. На борту вертолета было 3 членов экипажа и 13 туристов. Люди смогли выплыть с глубины около девяти метров. Температура воды в озере колеблется на отметках 5-6 градусов, сообщал сайт 360tv.ru.