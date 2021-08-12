Инфекционист Тимаков описал дальнейшее развитие коронавируса

Москва, 12 августа. Коронавирусная инфекция в любом случае продолжит циркулировать в обществе, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

В данный момент в России проходит кампания по вакцинации от коронавируса. Ее главная задача заключается в том, чтобы взять эпидемиологический процесс под контроль, добавил Тимаков. При этом, по его словам, вирус никуда не исчезнет из общества.

«Мы проводим вакцинацию, чтобы не было осложнений. Ее задача — снизить количество заболевших одномоментно, чтобы можно было жить спокойно», — цитируют его РИА Новости.

Стоматолог-терапевт Наталия Кадькалова рассказала о новом последствии перенесенной коронавирусной инфекции. По словам специалиста, люди, переболевшие коронавирусом, стали чаще обращаться с жалобами на кровоточивость десен и воспалительные процессы, наблюдающиеся в полости рта.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения уже к середине сентября. по словам помощника гендиректора ВОЗ Марианжелы Симао, в настоящее время здравоохранительное ведомство проводит юридические процедуры, пишет «Ридус».