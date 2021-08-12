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Лента
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«Этот день в истории». Что произошло 12 августа, праздники, факты, люди
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 12 августа, праздники, факты, люди

12 августа отмечается Международный день молодежи. Его учредила в 1999 году Генассамблея ООН. Цель праздника — напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира.

В 1323 году в этот день был заключен Ореховский мир между Новгородской землей и Шведским королевством. Соглашение было подписано в крепости Ореховец спустя 30 лет кровопролитной войны. Документ впервые официально разграничил территории Руси и Швеции.

Именно 12 августа Александр Сергеевич Пушкин выслали из Одессы в село Михайловское. Поэт два года просидел в заточении и за это время создал свои лучшие произведения. В 1826 году император Николай I вызвал Пушкина в Москву и снял с него опалу

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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