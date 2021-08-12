Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 10:09
10:09
Наука
Канадские ученые нашли новое подавляющее коронавирус вещество
10:03
Происшествия
Разбившийся на Камчатке вертолет числился в правительственном авиаотряде
10:00
Общество
Пройти к победе, как ледокол: режиссер Александр Коробко дал напутствие Булановой
09:58
Общество
Около половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
09:56
Экономика
Агентство S&P подсчитало денежные резервы Москвы
09:56
Наука
Археологи обнаружили под Омском древний разграбленный курган
09:53
Шоу-бизнес
Певица МакSим показала первое больничное фото после выхода из комы
09:51
Политика
Джо Байден не исключает эвакуацию посольства США в Афганистане
09:50
Происшествия
Названа основная версия падения Ми-8 с туристами на Камчатке
09:48
Общество
McKinsey включила Москву в топ-3 городов мира с лучшей транспортной доступностью
Все новости

Экипажи кораблей «Углич» и «Великий Устюг» провели учения ПВО в Каспийском море

  /   Обновлено: 12 августа 2021 09:35
Армия
Экипажи кораблей «Углич» и «Великий Устюг» провели учения ПВО в Каспийском море
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 12 августа. Корабли Каспийской флотилии (КФл) «Великий Устюг» и «Углич» отработали различные операции по отражению воздушных атак условного противника в ходе плановых учений.

Экипажи двух малых ракетных кораблей КФл применили на учениях артиллерийские установки А-190 и зенитно-артиллерийские комплексы АК-630, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

«Личный состав радиотехнической боевой части во взаимодействии с боевыми расчётами корабельной артиллерии выполнил постановку ложной цели корабельным комплексом пассивных помех ближнего рубежа, отработал активацию средств радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника», — подчеркнул официальный представитель ЮВО.

Цели учебных тренировок экипажей «Углич» и «Великий Устюг» были успешно достигнуты, отметил Астафьев. Ранее стало известно, что подразделения войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ примут активное участие в стратегических маневрах «Запад-2021» на территории Белоруссии, которые пройдут с 10 по 16 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Экипажи кораблей «Углич» и «Великий Устюг» провели учения ПВО в Каспийском море
учения пво каспийская флотилия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru