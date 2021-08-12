Экипажи кораблей «Углич» и «Великий Устюг» провели учения ПВО в Каспийском море

Москва, 12 августа. Корабли Каспийской флотилии (КФл) «Великий Устюг» и «Углич» отработали различные операции по отражению воздушных атак условного противника в ходе плановых учений.

Экипажи двух малых ракетных кораблей КФл применили на учениях артиллерийские установки А-190 и зенитно-артиллерийские комплексы АК-630, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

«Личный состав радиотехнической боевой части во взаимодействии с боевыми расчётами корабельной артиллерии выполнил постановку ложной цели корабельным комплексом пассивных помех ближнего рубежа, отработал активацию средств радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника», — подчеркнул официальный представитель ЮВО.

Цели учебных тренировок экипажей «Углич» и «Великий Устюг» были успешно достигнуты, отметил Астафьев. Ранее стало известно, что подразделения войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ примут активное участие в стратегических маневрах «Запад-2021» на территории Белоруссии, которые пройдут с 10 по 16 сентября.