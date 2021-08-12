Двое выживших при падении вертолета на Камчатке покинули больницу

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Медики госпитализировали четверых человек, спасенных после падения вертолета Ми-8 на Камчатке. По данным источника ФАН, пассажиры 1972 и 1991 годов рождения отказались от лечения.

Несмотря на диагностированное сотрясение мозга, мужчина и женщина покинули медучреждение. В реанимации остаются два человека.

Вертолет с 13 петербургскими и московскими туристами рухнул в озеро Курильское. Людям пришлось всплывать с почти девятиметровой глубины. Температура воды не доходила даже до десяти градусов, сообщал сайт 360tv.ru.