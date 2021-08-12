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Двое выживших при падении вертолета на Камчатке покинули больницу

  /   Обновлено: 12 августа 2021 09:50
Происшествия
Двое выживших при падении вертолета на Камчатке покинули больницу
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Медики госпитализировали четверых человек, спасенных после падения вертолета Ми-8 на Камчатке. По данным источника ФАН, пассажиры 1972 и 1991 годов рождения отказались от лечения.

Несмотря на диагностированное сотрясение мозга, мужчина и женщина покинули медучреждение. В реанимации остаются два человека.

Вертолет с 13 петербургскими и московскими туристами рухнул в озеро Курильское. Людям пришлось всплывать с почти девятиметровой глубины. Температура воды не доходила даже до десяти градусов, сообщал сайт 360tv.ru.

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