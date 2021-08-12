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Один человек погиб в опрокинувшемся микроавтобусе под Кемерово

  /   Обновлено: 12 августа 2021 09:49
Происшествия
Один человек погиб в опрокинувшемся микроавтобусе под Кемерово
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кемерово, 12 августа. Авария произошла рано утром на трассе Промышленная — Журавлево. Источник ФАН сообщает об одном погибшем и шести пострадавших.

По предварительным данным, автомобиль Toyota Grand Hiace занесло на щебне в районе села Окунево, после этого он перевернулся. В распоряжении ФАН появились кадры с места происшествия.

В результате дорожного инцидента один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Шести пассажирам микроавтобуса понадобилась медицинская помощь.

Аналогичное происшествие произошло в Богородском округе Московской области. Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате столкновения легковушки с грузовиком, сообщало РИАМО.

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