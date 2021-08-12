ФАН публикует видео с места крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке. Редакция ФАН публикует фото и видео с места инцидента. Вертолет рухнул в озеро.

Правоохранители установили, что утром вертолет взял на борт несколько туристов, приехавших из Москвы и Петербурга. Известно, что среди 13 пассажиров был ребенок.

Люди хотели посмотреть на красивые места полуострова, до которых не добраться на машине. Одной из точек маршрута был вулкан. Согласно последней информации, в авиакатастрофе выжили два члена экипажа и семь туристов. Их жизням ничего не угрожает.