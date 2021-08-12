Филиппу Киркорову запретили въезд на Украину

Киев, 12 августа. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому певцу Филиппу Киркорову въезд на территорию страны. Об этом сообщили местные СМИ.

Министерство культуры и информационной политики Украины в июне внесло певца в список лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности. Однако позже в ведомстве сообщили, что Киркоров был исключен из соответствующего перечня.

Согласно данным украинских СМИ, СБУ запретила певцу въезд на территорию страны сроком на три года. Уточняется, что решение было принято для «обеспечения национальной безопасности государства».

Ранее украинские СМИ писали, что страны Евросоюза намерены сотрудничать с Украиной в сфере зеленой энергетики. Киеву предложили стать ключевым поставщиком водорода.