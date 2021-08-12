Десятки жителей хутора под Волгоградом эвакуировали из-за лесного пожара

Волгоград, 12 августа. Экстренные меры по расселению людей в пункты временного размещения связаны с природным возгорание, которое подступило близко к населенным пунктам, сообщает региональное ГУ МЧС.

На случай ухудшения оперативной обстановки местные власти приняли решение об эвакуации жителей хутора Каменночерновского. Во время пожара никто не пострадал, в тушении задействованы более 80 человек.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил организовать для эвакуированных пункт временного размещения в хуторе Лобойково.

Накануне полиция Башкирии задержала подозреваемого в пяти поджогах леса. На территории региона были зафиксированы 26 очагов, сообщал ФАН.