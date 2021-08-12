Может ли умереть Америка? Колонка Сергея Малинковича

Российские СМИ с энтузиазмом цитируют публикацию американского консервативного журнала о международной политике The National Interest. Автор материала Марк Кац пишет, что США стремительно близятся к закату как империя. Уход американцев из Афганистана и Ирака, невозможность для США предотвратить рост влияния Китая приводят автора к подобным выводам. Не стану скрывать, был бы рад, если бы прогнозы мистера Каца оправдались. Каждый, кто болезненно пережил падение влияния и развал СССР, жаждет, так сказать, реванша, хочет присутствовать при конце американской империи, видеть, как рушатся обломки жестокого механизма эксплуатации всего мира ради благополучия американской элиты. К сожалению, не все так просто: если США и теряют влияние в мире, это не будет означать автоматическое увеличение влияния России. По существу автор прав во всем, но он во многом игнорирует уроки истории. США уничтожили стабильный Ирак, ничего не добившись в этой стране на протяжении многих лет, потеряли к ней всякий интерес и ушли, как ушли из Афганистана, где через Пакистан их решающее влияние ощущалось с начала 90-х годов. Но что это доказывает?

В конце 70-х американцам пришлось убираться из Вьетнама, это было позорное поражение после кровопролитной войны. Смешно сравнивать потери США во Вьетнаме и в Ираке. Весь мир ожидал, что вьетнамское поражение подорвет могущество Соединенных Штатов, их влияние, надломит доминирующие ценности. Этого не произошло. Хотя кризис в американском обществе был силен, все наиболее серьезные критики агрессивного курса были попросту уничтожены, и уже спустя несколько лет Вашингтон спокойно осуществил интервенцию на Гренаду, осадил Никарагуа. Вот и сейчас фиаско Соединенных Штатов в Ираке и в Афганистане, а также доминирование Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях не заставит американскую элиту отказаться от планов новых агрессий, от намерения вмешиваться в дела суверенных государств. Стабильное присутствие доллара в национальных экономиках и международных финансовых институтах и паучья сеть военных баз по всему миру обеспечивают американское влияние и являются подлинным фундаментом американской империи. Круги, которые в действительности управляют США, равнодушны к текущим неудачам той или иной американской администрации на мировой арене или внутри страны. Если им кажется, что США заносит не туда, они без колебаний идут на любые шаги, чтобы исключить развитие событий по непредсказанному сценарию.

Предоставлено корреспондентом из США /

Так, в ХХ веке убийство Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, отставка Ричарда Никсона, импичмент Билла Клинтона — все эти драматические решения, без сомнения, принимались за кулисами американского политического театра. Причины были различны, но ясно, что поводыри политических марионеток или те, кто отдавал приказы убийцам, осознавали, что вышеназванные события потрясут американское общество, пошатнут его устои и т. д. Потеря Кубы, позорное бегство из Ирана в 1979 году, падение правительства Чан Кайши — все это были признаки ослабления США. Однако до сих пор Соединенные Штаты продолжают отчаянную борьбу за доминирование на мировой арене. Многие считали и имели на это основания, что движение «Черная жизнь имеет значение» (BLM) с его эксцессами будет означать и окончательный расовый раскол США, и полную дестабилизацию американской повседневности. Потом такого же эффекта ожидали от безобразных обстоятельств, при которых Дональд Трамп покидал Белый дом. Но ни то, ни другое событие, похоже, не обрушило американский империализм. Искусные кукловоды создают и разрешают конфликты, играют судьбами простых американцев, республиканцев и демократов, но неизменно заботятся о стабильном курсе и диктате доллара и о мощи и боеспособности американской армии. Авторы статьи в журнале «Национальный интерес» справедливо указывают на кризисные явления в США, но они умалчивают о том, что два десятка богатейших американских бизнес-кланов на коктейлях и вечеринках обсуждают ввод-вывод войск в ту или иную страну как тараканьи бега. Эти люди ворочают миллионами и контролируют ТНК. Конечно, американскую элиту беспокоят растущее влияние Китая и укрепление России. Но, к сожалению, геополитический ущерб, нанесенный нам развалом Советского Союза, столь велик, что преодолевать его последствия мы будем еще десятилетия: оппонировать США в одиночку России сложно.

Если же говорить о Китае, то эта страна склонна как к острым столкновениям с США, так и к договоренностям с Вашингтоном. Это стремление договориться обусловлено как раз американским финансовым и военным влиянием в мире. Недавно состоялись американо-китайские переговоры на Аляске. Обсуждались и торговые войны, и вообще острые противоречия в отношениях двух стран. Но если начались переговоры в атмосфере нескрываемой враждебности, то закончились признанием обеими сторонами «важности двусторонних отношений». Стоит отметить, Соединенным Штатам удалось мобилизовать в противовес Китаю Индию как своего союзника по, выражаясь лицемерным языком Вашингтона, демократическим ценностям. Сумел Белый дом и остановить левую волну в Латинской Америке, а ведь недавно казалось, что весь континент вскоре будет красным и полностью выйдет из-под влияния империи. Однако США умеет жестко бороться за свои интересы. Я, например, уверен, что президент Венесуэлы Уго Чавес был убит. А онкологические заболевания, которые последовательно проявились у всех левых лидеров Латинской Америки? Об этом я писал в одной из статей. Вряд ли здесь обошлось без пилюлек из ЦРУ. Американской реакции на неправильные шаги опасаются и в Латинской Америке, и в других регионах мира. Немаловажный фактор — американская финансовая помощь, которая может щедро предоставляться другим странам, а может, и нет! Так что, к большому сожалению, мистер Кац торопит события. Но как ослабить американскую империю, которая после окончания Второй мировой войны не принесла миру ничего хорошего?

ФБА «Экономика сегодня» /

Проблема в том, что в США нет политической силы, которая готова была бы вести принципиально иной, миролюбивый антиимпериалистический курс. Республиканцы меняют демократов и наоборот, но истинным хозяином страны, как известно, остается финансовый капитал. Следовательно, укротить то, что принято считать американским имперским курсом, можно только извне. В свое время СССР активно работал с Европой и добился немалого, ослабив альянс между США и Старым светом. В Вашингтоне крайне нервно реагировали на все большее желание крупных европейских стран укреплять связи с Советским Союзом, запускать совместные экономические и гуманитарные проекты. Но сегодня у США прочный альянс с ЕЭС, несмотря на все мелкие скандалы. К сожалению, России после развала Советского Союза не удалось пока добиться серьезных позиций на европейском континенте. Зато мы смогли серьезно потеснить США на Ближнем Востоке, а также вернулись в Африку. Об этом Кац упоминает в своей статье. Серьезный и неприятный сюрприз для американцев состоит в том, что Россия, в отличие от СССР, сумела сохранить отношения с арабскими странами, Палестиной и наладить их с Израилем. Большую роль тут сыграли эмигранты из нашей страны. СССР, видимо, делал ошибку, не допуская массовую эмиграцию в Израиль. Хотя эта страна и остается союзником США на Ближнем Востоке, но большое количество русскоязычных граждан заставляет Тель-Авив проводить осмотрительную и в целом дружелюбную политику по отношению к РФ. Израиль — одна из немногих стран, которая не играет в игры с пересмотром истории Великой Отечественной и Второй мировой войн.

России пока невыгодно глобальное смещение центров силы в мире, поскольку наша страна еще не завершила процесс восстановления своего влияния в мире. Решающее влияние РФ на постсоветском пространстве, чего пока в полной мере нет, является важнейшим этапом этого процесса. Когда же мы достигнем этого и будем во всеоружии, смерть американской империи будет как нельзя кстати.