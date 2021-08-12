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Шойгу объявил о начале реконструкции Байкало-Амурской магистрали

  /   Обновлено: 12 августа 2021 09:29
Армия
Шойгу объявил о начале реконструкции Байкало-Амурской магистрали
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Благовещенск, 12 августа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал старт реконструкции восточной части Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, восстановленная дорога начнет функционировать в 2024 году. Она позволит увеличить грузооборот Восточной Сибири.

«Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяженностью 340 километров от Улака до Февральска», — подчеркнул Шойгу.

Он также добавил, что к настоящему моменту потенциал восточной ветки Байкало-Амурской магистрали полностью исчерпан в связи с ее высокой загруженностью. Однако реконструкция позволит значительно увеличить транспортные возможности региона.

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