Курс доллара составил 73,38 рубля на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 12 августа. Стоимость американской валюты увеличилась на открытии торгов Московской биржи относительно предыдущего уровня закрытия.

Согласно данным площадки, курс доллара по отношению к рублю прибавил 1,25 копейки и находится на уровне 73,38 рубля. Стоимость европейской валюты выросла на 47 копеек и составила 86,66 рубля, передает ТАСС.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин ранее предположил, что американский государственный долг вряд ли отразится на долларе в ближайшем времени. По словам специалиста, внешняя задолженность США относительно других государств номинирована в нацвалюте, что практически исключает дефолт. В крайнем случае страна может опять «напечатать» доллары.