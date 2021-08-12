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Кого-то не устраивает: актер Чардымский о снятии Булановой с выборов в ЗакС
Общество
Кого-то не устраивает: актер Чардымский о снятии Булановой с выборов в ЗакС
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Российский актер театра и кино, режиссер и сценарист Алексей Чардымский прокомментировал отказ в регистрации Татьяны Булановой на выборы в петербургский парламент. В беседе с корреспондентом ФАН он выразил сожаление, что певице помешали донести свои идеи до Законодательного собрания города.

«Очень жаль, конечно. Я прочитал, что там были какие-то мертвые подписи, но я думаю, что это политическая игра. Просто она кого-то не утраивает — это мое мнение. Кого не устраивает, я не знаю, но очень нехорошо, что Татьяну сняли», — признался актер.

Известная певица, баллотирующаяся от партии «Родина», столкнулась с несправедливостью избирательной комиссии, которая забраковала часть подписей в поддержку кандидата. Напомним, Буланова выступала с инициативой «Ленинградская надбавка» по ежемесячным выплатам пенсионерам Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что уличные музыканты Санкт-Петербурга устроили флешмоб в поддержку певицы Татьяны Булановой. Лидер уличных музыкантов Санкт-Петербурга дядя Миша поддержал Буланову импровизированным концертом на канале Грибоедова.

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