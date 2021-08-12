Шойгу прибыл в Восточный военный округ для проверки работ по реконструкции БАМ

Благовещенск, 12 августа. Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Восточный военный округ для начала работ по реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

В городе Верхнезейске Амурской области Шойгу примет участие в церемонии закладки первого камня, который будет посвящен началу работ по реконструкции магистрали. Второй главный путь восточной части БАМ планируется отстроить до 2024 года.

Командующий войсками ВВО Геннадий Жидко, а также начальник Главного управления Железнодорожных войск Олег Косенков предоставят главе Минобороны России доклады о ходе работы на БАМ.

Министерство обороны России планирует привлечь 1,8 тыс. человек для участия в реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) в Амурской области. Военные ВВО будут отвечать за строительство участка протяженностью 156 км.