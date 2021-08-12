Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 10:09
10:09
Наука
Канадские ученые нашли новое подавляющее коронавирус вещество
10:03
Происшествия
Разбившийся на Камчатке вертолет числился в правительственном авиаотряде
10:00
Общество
Пройти к победе, как ледокол: режиссер Александр Коробко дал напутствие Булановой
09:58
Общество
Около половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки
09:56
Экономика
Агентство S&P подсчитало денежные резервы Москвы
09:56
Наука
Археологи обнаружили под Омском древний разграбленный курган
09:53
Шоу-бизнес
Певица МакSим показала первое больничное фото после выхода из комы
09:51
Политика
Джо Байден не исключает эвакуацию посольства США в Афганистане
09:50
Происшествия
Названа основная версия падения Ми-8 с туристами на Камчатке
09:48
Общество
McKinsey включила Москву в топ-3 городов мира с лучшей транспортной доступностью
Все новости

Экспорт российских автомобилей вырос на 60% за пять месяцев
1
Общество
Экспорт российских автомобилей вырос на 60% за пять месяцев
pixabay.com

Москва, 12 августа. Экспорт российских грузовых, легковых машин и комплектующих продолжает расти несмотря на пандемию. Об этом сообщила гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

По ее словам, Россия за пять месяцев экспортировала более 35 тыс. автомобилей стоимостью 575 млн долларов. Это на 60% больше, чем в прошлом году.

Такое заявление Никишина сделала на открытии новых проектов концерна Stellantis. Этот бренд стал одним из крупнейших на мировом авторынке. Он выпускает микроавтобусы и фургоны марок Fiat, Peugeot, Citroen, Opel, а также двигатели, которые отправятся в Европу, Африку и Латинскую Америку во второй половине 2021 года.

Недавно стало известно, что Россия планирует создать 25 тыс. электрических автомобилей и 9 тыс. зарядных станций для них к 2024 году.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Экспорт российских автомобилей вырос на 60% за пять месяцев
экспорт автомобиль Stellantis
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru