Экспорт российских автомобилей вырос на 60% за пять месяцев

Москва, 12 августа. Экспорт российских грузовых, легковых машин и комплектующих продолжает расти несмотря на пандемию. Об этом сообщила гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

По ее словам, Россия за пять месяцев экспортировала более 35 тыс. автомобилей стоимостью 575 млн долларов. Это на 60% больше, чем в прошлом году.

Такое заявление Никишина сделала на открытии новых проектов концерна Stellantis. Этот бренд стал одним из крупнейших на мировом авторынке. Он выпускает микроавтобусы и фургоны марок Fiat, Peugeot, Citroen, Opel, а также двигатели, которые отправятся в Европу, Африку и Латинскую Америку во второй половине 2021 года.

Недавно стало известно, что Россия планирует создать 25 тыс. электрических автомобилей и 9 тыс. зарядных станций для них к 2024 году.