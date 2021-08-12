Шойгу объявил начало реконструкции Байкало-Амурской магистрали

Москва, 12 августа. Реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской магистрали будет закончена к 2024 году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

После завершения работ и введения магистрали в эксплуатацию значительно увеличатся транспортные возможности Восточной Сибири и пропускные способности магистрали, увеличится объем транзитных перевозок, добавил министр.

«Значение данного отрезка БАМа для экономики страны огромно», — отметил он.

Для рабочих, которые будут работать над реконструкцией, созданы специальные городки вдоль всего участка. К строительству специально подключат автомобильную, инженерную и специальную технику. Шойгу вспомнил, как магистраль называли «стройкой века», и сравнил трудовой подвиг военных железнодорожников прошлого века и нашего времени, отметив, что и те, и другие работали в тяжелых условиях посреди глухой тайги. Также к работе присоединились студенческие стройотряды.