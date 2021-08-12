Врач Проценко заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в России

Москва, 12 августа. Согласно статистике, в России наблюдается снижение числа как заболевших, так и госпитализированных с COVID-19, сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Ситуация связана с количеством граждан, у которых уже появился иммунитет после вакцинации от коронавируса. Число людей с такой защитой выросло за минувшие полтора месяца, медик сообщил об этом во время визита в ЦУР Забайкалья, передают РИА Новости.

«Мы видим снижение количества новых случаев, видим снижение госпитализированных пациентов в различных регионах — примерно одинаково», — рассказал Денис Проценко.

Вакцина против вируса SARS-CoV-2 играет значительную роль в формировании коллективного иммунитета. Также она напрямую скажется на времени его появления, сообщила кандидат медицинских наук, врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.