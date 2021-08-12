Австралийские ученые выяснили причину появления ядовитых клыков у змей

Сидней, 12 августа. Ядовитые клыки у змей образовались из-за особенностей их зубов. Исследование провели ученые из Университета Флиндерса и Южно-Австралийского музея.

Они выяснили, что первоначально клыки змей не были ядовитыми. Эта особенность появилась в результате эволюции. Так, с помощью высокотехнологического моделирования ученым удалось изучить строение зубов различных змей, в том числе и окаменелостей.

Выяснилось, что у этих холоднокровных рептилий есть крошечные складки у основания зубов. Они способствуют лучшему креплению их к челюсти. Как раз одна из этих морщин оказалась глубже остальных, она располагается до самого кончика зуба. Так, со временем и образовались ядовитые клыки.

Недавно жители поселка Березовка Калининградской области рассказали, что уже второй месяц боятся выходить из дома из-за нашествия змей.