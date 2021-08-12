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Звезда «Матрицы-4» раскрыл детали фильма
Шоу-бизнес
Звезда «Матрицы-4» раскрыл детали фильма
pixabay.com

Лос-Анджелес, 12 августа. Голливудский актер Яхья Абдул-Матин II, который по слухам играет более молодую версию персонажа Морфеуса в четвертой части «Матрицы», рассказал о фильме.

Трилогия «Матрица» — одна из самых влиятельных научно-фантастических франшиз всех времен. Постановщик Лана Вачовски возвращается к режиссуре четвертой части, выход которой намечен на декабрь этого года. Об этом сообщает портал ScreenRant.

Детали сюжета пока неизвестны. Неясно, как персонажи Нео и Тринити вернутся к сюжету, поскольку в киноленте «Матрица: Революция» они погибли. Согласно информации от источников, Яхья сыграет более молодую версию Морфеуса. Он описал свои впечатления от съемок.

«Я помню Киану и его первую строчку. Я поднял глаза, увидел Киану и сказал: «О черт, я действительно в «Матрице"». И технология, которую внедрила Лана, и кинопроизводство, и оборудование для камер, которых я никогда раньше не видел... Это так амбициозно. Было действительно интересно делать «Матрицу-4» в то время, когда мир был так искажен и когда реальность была так искажена», — отметил актер.

Напомним, актеры Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт Смит повторят свои роли Нео, Тринити и Ниобы. Однако остальной актерский состав представляет собой новых артистов.

Ранее стало известно, что британский актер Идрис Эльба посредством соцсетей подтвердил свое участие в фильме «Соник в кино — 2». Он озвучит Наклза.

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кино матрица яхья абдул-матин II
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