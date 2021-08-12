Представитель Дэвида Швиммера опроверг его отношения с Дженнифер Энистон

Лос-Анджелес, 12 августа. Звезды ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, возможно, не состоят в романтических отношениях. Об этом заявил представитель актера.

Артисты, исполнившие роли Рэйчел Грин и Росса Геллера, были любимой экранной парой многих зрителей, но их сериальный роман не перерос в реальную жизнь. Об этом сообщает Fox News.

Энистон и Швиммер во время специального выпуска «Друзья: Воссоединение» признались, что влюбились друг в друга во время съемок комедийного сериала. После этого в Сети появились слухи о том, что пара все же начала встречаться. Источники утверждали, что Дэвид и Дженнифер стали вместе проводить время.

«В слухах о романе нет правды», — заявил представитель.

Инсайдеры сообщали, что актеры начали переписываться сразу после съемок дополнительного эпизода. В прошлом месяце Дэвид вылетел из своего дома в Нью-Йорке, чтобы встретиться с Дженнифер в Лос-Анджелесе. Они общались, пили вино и гуляли по виноградникам Энистон. Однако, вероятно, что эта информация не является правдивой.

Ранее стало известно, что Дженнифер Энистон подверглась травле в Сети. Артистку раскритиковали после высказываний о людях, которые отказываются делать прививку от COVID-19.