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«Подальше от Голливуда»: Момоа рассказал о воспитании детей

  /   Обновлено: 12 августа 2021 08:44
Шоу-бизнес
«Подальше от Голливуда»: Момоа рассказал о воспитании детей
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 12 августа. Американский актер Джейсон Момоа не хочет, чтобы его дети пошли по его стопам и стали играть в кино.

Звезда фильмов «Аквамен» и «Дюна», который в настоящее время снимается в триллере от Netflix «Милая девушка», дал интервью изданию Entertainment Tonight. В нем он объяснил, что его дети начинают интересоваться актерской игрой, но что он не слишком увлечен этой идеей.

«О боже, один из них хочет это сделать, а я не фанат. Я этого не хочу. Я не знаю. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы удержать их от этого. Я люблю рассказывать истории, я люблю театральные вещи, я люблю режиссуру и кинопроизводство, но я просто хочу, чтобы они, вы знаете, действительно пошли по другому пути», — отметил Момоа.

Звезда сериала «Игра престолов» женат на американской актрисе Лизе Боне. Они воспитывают двоих детей: 14-летнюю дочь Лолу и 12-летнего сына Накоавольфа.

«Если они действительно захотят, может быть. Но я не хочу, чтобы они занимались актерством. Это очень тяжело для людей, и я не хочу, чтобы на них оказывалось такое давление. Я жесткий, я могу справиться с этим, но я бы не хотел, чтобы кто-то, кого я люблю, прошел через это», — резюмировал артист.

Ранее актриса Николь Кидман похвасталась мужем Китом Урбаном, который адекватно реагирует на откровенные сцены с ее участием.

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кино аквамен момоа
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