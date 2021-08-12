Студенческие стройотряды подключились к реконструкции хорды БАМа

Москва, 12 августа. Студенческие стройотряды подключились к реконструкции северо-восточной хорды Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

На церемонии закладки памятного камня в честь начала реконструкции БАМа глава Минобороны напомнил, что десятки тысяч студентов прошли подобную практику в советское время. Многие из них стали «крупными хозяйственниками и политиками», подчеркнул министр.

«Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители», — уточнил Шойгу.

По его словам, студенты военных учебных центров проходят стажировку в спайке с «лучшими представителями Железнодорожных войск». Помимо навыков работы в команде им достается уникальный опыт реализации крупнейшего в России инфраструктурного проекта.

Министр напомнил, что в 2024 году началу строительства БАМа исполняется 50 лет. Но продумать план юбилейных мероприятий и создать оргкомитет необходимо уже сейчас, подчеркнул Шойгу. Кроме того, глава Минобороны заявил, что «следует проработать вопрос учреждения медали «За развитие БАМа».

Ранее Шойгу заявлял, что военные железнодорожники в рамках реконструкции Байкало-Амурской магистрали сдадут в эксплуатацию 19 объектов. По его словам, перед железнодорожниками лежит большой фронт работ, но для их проживания и труда созданы максимально комфортные условия.