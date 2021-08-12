Меган Маркл и Кейт Миддлтон пытаются наладить отношения после скандального интервью

Лондон, 12 августа. Меган Маркл и Кейт Миддлтон вновь пытаются наладить отношения после того как герцоги Сассекские дали интервью телеведущей Опре Уинфри.

Источники сообщают, что женщинам, похоже, удается наладить контакт. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Меган и Кейт на самом деле очень хорошо ладят и чаще общаются. Отношения Меган и Кейт никогда не были такими близкими. И теперь они ближе чем когда-либо, они работают над своими отношениями ради семьи», — отметил инсайдер.

В скандальном интервью Маркл говорила, что Кейт довела ее до слез перед свадьбой с принцем Гарри. До этого считалось, что все было наоборот. Также некоторые источники утверждали, что раздор между герцогинями вызван ухудшением отношений принцев Сассекского и Кембриджского.

«Кейт обращалась к Меган гораздо чаще с тех пор как родилась Лили, она посылала записки и подарки, пыталась построить отношения», — резюмировал инсайдер.

Ранее стало известно, что дочь принца Гарри и бывшей актрисы Меган Маркл Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор наконец оказалась в списке наследников британского престола.