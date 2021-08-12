Звезда «Мумии» растроган до слез сопереживанием фанатов

Лос-Анджелес, 12 августа. Актер Брендан Фрейзер был тронут, узнав, что поклонники в социальных сетях переживают за его главное голливудское возвращение.

Блогерша из TikTok LittleLottieCosplay недавно провела виртуальную встречу со звездой кинофраншизы «Мумия». За три дня видео набрало миллионы просмотров и собрало около 500 тысяч лайков.

В интервью 52-летний актер рассказал, что готовится к своему предстоящему проекту «Убийцы цветочной луны». В криминальной драме, режиссером которой является Мартин Скорсезе, также снимутся лауреаты премии «Оскар» Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.

«Я буду работать со Скорсезе, Лео Ди Каприо и Бобом Де Ниро. Кажется, я заболел, я немного волнуюсь, — поделился он, нервно покусывая ногти.

Блогерша выразила поддержку актеру. Она сказала, что у него все получится.

«Мы так тебя поддерживаем. Есть так много людей, которые любят тебя, и мы болеем за тебя, и мы не можем дождаться, чтобы увидеть, что ты будешь делать дальше», — заявила девушка.

Фрейзер начал сильно волноваться и сдерживать слезы. Ему пришлось сделать глоток воды, чтобы не заплакать, но затем он взял себя в руки и сказал, что все в порядке.

Ранее австралийский актер Хью Джекман рассказал, планирует ли он вернуться к роли Росомахи в киновселенной Marvel.