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Молодая жена Евгения Петросяна обворожила поклонников летним фото
Шоу-бизнес
Молодая жена Евгения Петросяна обворожила поклонников летним фото
facebook.com  /  Татьяна Брухунова

Москва, 12 августа. Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с поклонниками летним фото. Счастливая блогер вызвала восторг у интернет-пользователей.

Знаменитость разместила на своей странице в Instagram свежее фото, которое моментально было тепло встречено подписчиками. Звезда позирует на фоне ярких цветов. Интересно, что Брухунова подобрала платье, которое идеально вписывается в теплый летний фон. На молодой жене Петросяна было нежное платье голубоватого цвета с маленькими цветами и ягодами. Модной деталью наряда стал розовый воротник.

Фотография Брухуновой в летнем платье обворожила поклонников. Подписчики оставили ряд теплых слов в комментариях под кадром.

«Мне нравится Татьяна! Очень стильное сочетание цветов!»;

«Классное платье! Танюша, вы как всегда нас радуете своим вкусом и образами!»;

«Вы прекрасны»;

«Очень красивое платье! Танюша, девочка-девочка», — пишут подписчики.

Татьяна Брухунова вышла замуж за Евгения Петросяна в конце 2019 года. Через несколько месяцев супруги стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Ваганом.

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фото соцсети брухунова
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