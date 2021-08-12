Россиянам назвали семь правил для сохранения здорового сердца

Краснодар, 12 августа. Специалисты минздрава Краснодарского края назвали семь главных правил, которые помогут на долгие годы сохранить крепкое сердце.

Первым делом врачи советуют избавиться от вредных привычек и питаться правильно и разнообразно, сократив количество соли, сладостей и жиров в рационе.

Нужно следить за своим весом, так как избыточная масса тела часто ведет к развитию болезней сердца. Необходимо много двигаться и проходить около 10 тысяч шагов в день.

Кроме того, врачи рекомендуют контролировать артериальное давление, регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, а также избавиться от стресса, сообщает телеканал «Краснодар».

Ранее американские ученые выяснили, что употребление оливкового масла может значительно снизить риск возникновения болезней сердца. В частности, уменьшается вероятность развития ишемической болезни.