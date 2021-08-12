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Россиянам назвали семь правил для сохранения здорового сердца
Общество
Россиянам назвали семь правил для сохранения здорового сердца
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Краснодар, 12 августа. Специалисты минздрава Краснодарского края назвали семь главных правил, которые помогут на долгие годы сохранить крепкое сердце.

Первым делом врачи советуют избавиться от вредных привычек и питаться правильно и разнообразно, сократив количество соли, сладостей и жиров в рационе.

Нужно следить за своим весом, так как избыточная масса тела часто ведет к развитию болезней сердца. Необходимо много двигаться и проходить около 10 тысяч шагов в день.

Кроме того, врачи рекомендуют контролировать артериальное давление, регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, а также избавиться от стресса, сообщает телеканал «Краснодар».

Ранее американские ученые выяснили, что употребление оливкового масла может значительно снизить риск возникновения болезней сердца. В частности, уменьшается вероятность развития ишемической болезни.

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