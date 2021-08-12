Кардиолог Дупляков рассказал, можно ли сердечникам вакцинироваться от коронавируса

Москва, 12 августа. Людям, имеющим хронические сердечно-сосудистые заболевания, обязательно нужно сделать прививку от коронавируса, заявил главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков.

По его словам, заражение коронавирусом представляет опасность в первую очередь для людей, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой и легкими. Специалист указал, что вирус способен спровоцировать воспаление даже на непораженных сосудах. Таким образом из-за воспаления, вызванного инфекцией, образуются тромботические массы на поверхности сосудов.

Дупляков указал, что любые сердечно-сосудистые заболевания могут возникнуть на фоне COVID-19. Пациентам, страдающим от хронических заболеваний, стоит вакцинироваться от коронавируса.

«Если пациент с сердечно-сосудистым заболеванием заболел ковидом, но он привитый, то — мы видим это среди своих пациентов — болезнь протекает легче, и пациент меньше пребывает на больничной койке, а, в большинстве случаев, даже и не госпитализируется, то есть все протекает в стертых формах. Как таковых сердечно-сосудистых заболеваний нет в перечне противопоказаний», — сказал кардиолог в интервью «Российской газете».

Россия стала первой страной в мире, у которой появилась вакцина против коронавируса. Всемирная организация здравоохранения планирует одобрить российскую вакцину «Спутник V» в сентябре.