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Экс-прокурор обрушился с критикой на губернатора Нью-Йорка Куомо

  /   Обновлено: 12 августа 2021 08:29
Политика
Экс-прокурор обрушился с критикой на губернатора Нью-Йорка Куомо
Global Look Press  /  Delta News Hub / CC BY 2.0

Нью-Йорк, 12 августа. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о своей отставке, которая вступит в силу через 14 дней. Некоторые политики неоднозначно восприняли это решение.

Сторонники увольнения политика считают, что он должен покинуть свой пост незамедлительно. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Я был немного озадачен тем, что он сказал, что его отставка вступает в силу через 14 дней, и это может быть чрезмерно цинично, но я считаю, что Эндрю Куомо был вредным человеком», — сказал бывший прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара в своем подкасте.

Он добавил, что верит в уход Куомо. Однако он считает, что две недели — это слишком долгий срок. Его сменит вице-губернатор Кэти Хочул.

«И я надеюсь, что в этих 14 днях нет ничего гнусного, но мне кажется, что это слишком большой срок. Ему не нужно давать двухнедельное уведомление об отставке с поста губернатора», — резюмировал экс-прокурор.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью для Федерального агентства новостей объяснил уход Куомо и раскрыл реакцию американских политиков.

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сша нью-йорк губернатор Эндрю Куомо
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