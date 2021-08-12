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Политолог Ищенко объяснил, почему Россия в 2014 году признала Порошенко
Политика
Политолог Ищенко объяснил, почему Россия в 2014 году признала Порошенко
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 августа. Россия признала легитимность президента Украины Петра Порошенко в 2014 году, поскольку это были открытые выборы. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для YouTube-канала «Украина.ру» президент Центра системного анализа и прогнозирования объяснил, что правительство РФ не признало государственный переворот, который произошел в Киеве. Аналогично оно поступило с политиками Александром Турчиновым и Арсением Яценюком, которые временно исполняли обязанности президента после того как бывший украинский лидер Виктор Янукович покинул страну.

«Когда прошли свободные выборы президентские, и в них большинство проголосовало за Порошенко, тогда Россия признала Порошенко. Это стандартная международная практика, потому что государственные перевороты происходят в самых разных странах», — отметил политолтог.

Он добавил, что таким образом происходит легитимация постпереворотной власти. Аналогичная ситуация в свое время произошла с большевиками, которые свергли правительство и выиграли гражданскую войну. Запад признал их, поскольку население страны смирилось с их главенством.

Ранее корреспондент из Федерального агентства новостей рассказал, что экономическая ситуация на Украине с каждым месяцем становится все тяжелее.

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