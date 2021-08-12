Восемь человек стали жертвами крушения Ми-8 на Камчатке. События дня

Глава Якутии предложил сократить рабочий день в Якутске Глава Якутии Айсен Николаев предложил сокращать продолжительность рабочего дня для жителей Якутска, когда в городе образуется сильная задымленность от лесных пожаров. Он отметил, что разделяет обеспокоенность горожан из-за дымовой нагрузки, которая появилась со вчерашнего вечера, 11 августа. Напомним, на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

Шойгу дал старт реконструкции БАМа kremlin.ru / Пресс-служба Кремля Реконструкция восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) после введения дороги в эксплуатацию к концу 2024 года увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Министр отметил, что «на текущий момент потенциал железнодорожного пути исчерпан в связи с его высокой загруженностью». А также добавил, что к настоящему времени для проживания и обеспечения труда военных железнодорожников на протяжении всего участка возведены современные городки. Министр обороны уверен, что Железнодорожные войска достойно справятся с поставленными задачами. Напомним, БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану, соединяющий Тайшет и Советскую Гавань.

Восемь человек погибли при крушении Ми-8 на Камчатке Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Авиакатастрофа на Камчатке унесла жизни восьми человек, включая одного члена экипажа, сообщил источник ФАН в экстренных службах. На борту воздушного судна находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга. Напомним, в четверг утром на Камчатке в Кроноцком заповеднике потерпел крушение вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро». Обломки ушли под воду практически сразу после крушения. Шести пассажирам и двум членам экипажа удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность, где их спасли работники заповедника. По предварительной информации, причиной аварии мог стать сильный туман, спровоцировавший ошибку пилотирования и катастрофу Ми-8. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта по факту падения вертолета.