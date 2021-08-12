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Дачникам рассказали, как разбить огород на балконе
Общество
Дачникам рассказали, как разбить огород на балконе
pixabay.com

Москва, 12 августа. На балконе можно выращивать не только цветы, но и овощи для салата, включая всеми любимые помидоры и огурцы.

Лучшим вариантом для балкона станут душистые растения. Душистый табак, душистый горошек, алиссум, гвоздика, левкой, а также овощи - петрушка и сельдерей и другие.

Нужно учесть, что огурцы и помидоры на балконе чувствуют себя неплохо, но для огурцов воздух обычно слишком сухой, они могут легко вянуть, и могут подсыхать края листьев. Листики помидоров типа вишенок и «де барао» лучше всего подвешивать на бельевые веревки наверху под потолком, передает «Московский комсомолец».

Горшки для этих культур должны быть объемными — минимум по 5 литров. Огурцы также придется со временем подвешивать, для этого понадобится веревка или шпагат, закрепленные достаточно высоко на балконе. Кроме того, для хорошего урожая нужно учитывать, какое растение соседствует с помидорами на одной грядке.

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