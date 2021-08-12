Звезда «Орла и решки» отправилась в поход в мини-платье

Киев, 12 августа. Ведущая известного тревел-шоу «Орел и решка» Леся Никитюк через свою страницу в Instagram поделилась откровенными сторис, где она в коротком платье покоряет горы.

Украинская звезда уехала в отпуск на остров Мадейра (Португалия). Там она наслаждается теплой погодой и решила отправиться в горы, но не подумала о низкой температуре на такой высоте.

Никитюк предпочла подняться на смотровую площадку, чтобы осмотреть португальский пейзаж. Однако она не учла перепад температуры и оделась слишком легко. Звезда «Орла и решки» надела легкое черное платье, которое совсем не подошло под выбранное времяпровождение.

«Это вообще-то специальное горное платье для походов», — иронично подметила телеведущая.

Однако Леся не отходит от своего образа и решила посмеяться над ситуацией, в которой оказалась. Она сняла небольшое видео и сделала комичную фотографию. На ней она стоит рядом с другими туристами и демонстративно показывает, что страдает из-за сильного ветра и холода.

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