Женщина сдавала своих малолетних детей в сексуальное рабство за деньги

Красноярск, 12 августа. Жительница города Ужура сдавала в аренду педофилам своих детей трех и пяти лет. За это она брала 1 тыс. рублей.

Дети жили в квартире со своей матерью и ее гражданским мужем. Однажды женщина увидела, как мужчина насиловал ребенка, однако не обратилась в полицию, а предложила сожителю сдавать их за деньги в сексуальное рабство.

В течение года пара искала людей, которые готовы были надругаться над малолетними детьми и совершить уголовное преступление. Мужчина неоднократно возил одного ребенка к двум педофилам 50 и 58 лет.

СК России по Красноярскому краю по результатам экспертизы выяснил, что один из мужчин, который насиловал детей, оказался невменяемым. Ему были назначены принудительные меры медицинского характера. Второго преступника суд приговорил к 12,5 года тюрьмы.

Мать пострадавших осуждена на 17 лет лишения свободы в колонии общего режима, ее сожитель будет отбывать 23 года в тюрьме строгого режима, сообщает региональный СК.

Недавно несовершеннолетний студент изнасиловал свою тринадцатилетнюю знакомую на вечеринке в Московской области.