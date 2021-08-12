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Женщина сдавала своих малолетних детей в сексуальное рабство за деньги
Происшествия
Женщина сдавала своих малолетних детей в сексуальное рабство за деньги
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Красноярск, 12 августа. Жительница города Ужура сдавала в аренду педофилам своих детей трех и пяти лет. За это она брала 1 тыс. рублей.

Дети жили в квартире со своей матерью и ее гражданским мужем. Однажды женщина увидела, как мужчина насиловал ребенка, однако не обратилась в полицию, а предложила сожителю сдавать их за деньги в сексуальное рабство.

В течение года пара искала людей, которые готовы были надругаться над малолетними детьми и совершить уголовное преступление. Мужчина неоднократно возил одного ребенка к двум педофилам 50 и 58 лет.

СК России по Красноярскому краю по результатам экспертизы выяснил, что один из мужчин, который насиловал детей, оказался невменяемым. Ему были назначены принудительные меры медицинского характера. Второго преступника суд приговорил к 12,5 года тюрьмы.

Мать пострадавших осуждена на 17 лет лишения свободы в колонии общего режима, ее сожитель будет отбывать 23 года в тюрьме строгого режима, сообщает региональный СК.

Недавно несовершеннолетний студент изнасиловал свою тринадцатилетнюю знакомую на вечеринке в Московской области.

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ребенок насилие рабство
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