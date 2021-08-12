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Глава МЧС России прибыл в Якутию для борьбы с лесными пожарами
Общество
Глава МЧС России прибыл в Якутию для борьбы с лесными пожарами
pxhere.com

Якутия, 12 августа. Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Якутии по поручению президента РФ Владимира Путина.

Зиничев прибыл в Якутию для оперативного управления группировкой ведомственных сил, которые сражаются с огнем на территории региона.

Накануне он направил для борьбы с пожарами 3 самолета и 200 спасателей также после распоряжения российского лидера. На данный момент Якутия признана самым пожароопасным регионом страны, в котором с 8 августа введен режим ЧС. Местным жителям запрещено заходить в леса из соображений безопасности.

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якутия огонь лесной пожар
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