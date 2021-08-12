Председатель демократов Миннеаполиса оправдал сожжение полицейского участка

Миннеаполис, 12 августа. Поджог полицейского отдела был актом чистой праведности. Об этом заявил председатель Миннеаполисской демократической фермерско–лейбористской партии Девин Хоган.

В понедельник, 2 августа, политик опубликовал статью, в которой утверждал, что нападение и последующее сожжение полицейского участка 28 мая 2020 года, спустя три дня после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, было пропорциональным ответом на обращение правоохранителей с чернокожими. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Они убили Джорджа Флойда и использовали любую возможность, чтобы нагнетать обстановку, агитировать и усугублять ситуацию. Полицейские бунтуют, и люди реагируют. Нравится вам это или нет, но поджог третьего участка был настоящим революционным моментом. Акт чистой праведности, чтобы открыть новые миры понимания», — заявил политик.

Он добавил, что граждане США самостоятельно вернули себе власть и потому не поддавались контролю. Они сами защитили свои права, что является самым крупным подобным актом в современной истории. По его мнению, вся эта ситуация возникла по вине полиции.

«Зов с улиц был подлинным освобождением, истинным и окончательным. Работа продолжится до тех пор, пока этот день не наступит. Вспомните требования улиц. Это наша работа. Миннеаполис должен ответить на вызов. На этот раз по-настоящему. Мы должны сделать это для детей», — резюмировал Хоган.

Ранее стало известно, что правозащитники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) призвали Совет по правам человека ООН провести тщательное расследование по факту произошедшего в Вашингтоне 6 января 2021 года.