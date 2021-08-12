Крымские виноделы столкнулись с резким ростом цен на сырье

Симферополь, 12 августа. Оптовые цены на технические сорта винограда выросли в Крыму почти в три раза, в Краснодарском крае — почти в два раза, пожаловались участники рынка.

В Крыму килограмм винограда технических сортов подорожал с 60 до 150 рублей, в Краснодарском крае — с 60 до 100 рублей, сообщает «Коммерсантъ». Цены выросли из-за спроса на российский виноград, который увеличился в связи со вступлением в силу запрещающего использовать импортный виноматериал закона о виноградарстве и виноделии.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отметил, что спрос вырос даже на не востребованные в прошлом сорта винограда, а многие поставлявшие вино для розлива по бутылкам предприятия начинают переходить на продажу винограда.

Источник издания в крупной крымской винодельне не исключил дальнейший рост цен на полуострове на виноград из-за неблагоприятной погоды весной.

Ранее национальный союз защиты прав потребителей сообщил о снижении темпов производства винодельческой продукции в стране. Вся алкогольная отрасль стала производить в целом меньше напитков, за исключением пива, сидра и медовухи.