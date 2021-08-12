Калининградец нашел древний золотой браслет на картофельном поле

Калининград, 12 августа. Калининградец случайно откопал на картофельном поле древний золотой браслет возрастом не менее 1700 лет.

Работник калининградского «Водоканала» во время посадки картофеля обнаружил на своем участке браслет из золота. Мужчина отнес находку археологу Константину Скворцову, который оценил возраст артефакта в 1500-1700 лет, сообщает «Комсомольская правда».

По словам специалиста, обнаружен редкий «колбовидный» браслет. Всего на территории от Венгрии до Норвегии найдено около 20 таких артефактов. Подобный предмет также обнаружен во Франции в могиле франкского короля Хлодвига.

Археолог отметил, что установить стоимость браслета предстоит специальной экспертизе. После этого будет запущена процедура передачи находки в собственность государства.

Ранее исследователи нашли древний фундамент стены площадью около тысячи километров на побережье Болгарии. Выкопанный в этом же месте ров мог служить для защиты или подношений богам, предположили ученые.