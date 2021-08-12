Борис Корчевников поддержал идею запрета ЭКО

Москва, 12 августа. Телеведущий Борис Корчевников поддержал актрису Анну Миклош, выступившую категорически против процедуры ЭКО.

Гостьей программы «Судьба человека» стала актриса, прославившаяся по роли Ольги Зарецкой в сериале «Тамбовская волчица». В откровенном разговоре с Корчевниковым она рассказала, что роман с ее вторым мужем начался на съемочной площадке в Праге, во время работы над сериалом «Офицеры-2». Будущий супруг артистки работал оператором.

Миклош призналась, что после начала совместной жизни с избранником она восемь лет не могла забеременеть.

«Бесплодие. Это звучало как приговор. Медики говорили, что ничего нельзя сделать. И мне предложили ЭКО. Я была против искусственного оплодотворения. Для меня этого слова не существует. Я категорический противник ЭКО. Прошу прощения, если кто-то не разделяет моих взглядов», — отметила актриса.

«Я разделяю!» — резко заявил Корчевников.

Напомним, РПЦ выступает против процедуры ЭКО. Сам Корчевников является глубоко верующим человеком. С 2017 года занял пост гендиректора и генерального продюсера первого общественного православного телеканала «Спас».

Ранее врач-репродуктолог Анастасия Смирнова отметила, что многие женщины в последнее время боятся прибегать к ЭКО, поскольку считают, что из-за этого может развиться рак. В пример они приводят умершую от онкологии певицу Жанну Фриске и борющуюся с глиобластомой актрису Анастасию Заворотнюк. Обе звезды прибегали к ЭКО.

Однако, по словам специалиста, информация о последствиях процедуры очень искажена в интернете. Пять стимуляций в течение жизни вообще никак не повышают риск онкологических заболеваний у женщин.

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