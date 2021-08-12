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Борис Корчевников поддержал идею запрета ЭКО

  /   Обновлено: 12 августа 2021 07:00
Шоу-бизнес
Борис Корчевников поддержал идею запрета ЭКО
wikipedia.org  /  MDemina / CC BY-SA 4.0

Москва, 12 августа. Телеведущий Борис Корчевников поддержал актрису Анну Миклош, выступившую категорически против процедуры ЭКО.

Гостьей программы «Судьба человека» стала актриса, прославившаяся по роли Ольги Зарецкой в сериале «Тамбовская волчица». В откровенном разговоре с Корчевниковым она рассказала, что роман с ее вторым мужем начался на съемочной площадке в Праге, во время работы над сериалом «Офицеры-2». Будущий супруг артистки работал оператором.

Миклош призналась, что после начала совместной жизни с избранником она восемь лет не могла забеременеть.

«Бесплодие. Это звучало как приговор. Медики говорили, что ничего нельзя сделать. И мне предложили ЭКО. Я была против искусственного оплодотворения. Для меня этого слова не существует. Я категорический противник ЭКО. Прошу прощения, если кто-то не разделяет моих взглядов», — отметила актриса.

«Я разделяю!» — резко заявил Корчевников.

Напомним, РПЦ выступает против процедуры ЭКО. Сам Корчевников является глубоко верующим человеком. С 2017 года занял пост гендиректора и генерального продюсера первого общественного православного телеканала «Спас».

Ранее врач-репродуктолог Анастасия Смирнова отметила, что многие женщины в последнее время боятся прибегать к ЭКО, поскольку считают, что из-за этого может развиться рак. В пример они приводят умершую от онкологии певицу Жанну Фриске и борющуюся с глиобластомой актрису Анастасию Заворотнюк. Обе звезды прибегали к ЭКО.

Однако, по словам специалиста, информация о последствиях процедуры очень искажена в интернете. Пять стимуляций в течение жизни вообще никак не повышают риск онкологических заболеваний у женщин.

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