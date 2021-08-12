Депутат Рады предостерег Киев от неадекватной реакции на предупреждения Путина

Киев, 12 августа. Депутат Рады Ренат Кузьмин предостерег власти Украины от неадекватной реакции на предупреждения российского президента Владимира Путина.

Путин неоднократно указывал на ошибочность политики Киева, но украинские власти игнорируют предупреждения восточного соседа, заявил в Facebook парламентарий. По словам Кузьмина российский лидер адресовал руководству Украины «месседжи» относительно Майдана, Крыма, Донбасса. Кроме того, Киев проигнорировал увеличение цены на газ, строительство газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», посетовал украинский депутат.

Кузьмин также напомнил об иске России в ЕСПЧ, заявлении российской стороны в ООН, статье Владимира Путина об Украине и его реакции на преследование лидера оппозиции в стране Виктора Медведчука. Парламентарий задался вопросом, действительно ли украинские власти не понимают, чем «это может закончиться».

«И даже после слов Путина о том, что Украина при выходе из СССР незаконно отхватила чужие территории с многомиллионным населением?» — цдивился Кузьмин.

Кузьмин и ранее выступал с критикой Киева. В частности, парламентарий заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский пытается насильственно захватить государственную власть для скорейшей реализации желаний западного капитала.