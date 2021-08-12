Источник назвал наиболее вероятную причину крушения Ми-8 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Вероятной причиной крушения вертолета Ми-8 на Камчатке могла стать потеря горизонта из-за тумана на местности.

Об этом сообщил источник ФАН в экстренных службах. Сотрудники Кроноцкого заповедника ждали вертолет на посадочной площадке, которая располагается недалеко от места крушения. Однако он не появился.

По рассказам очевидцев, Ми-8 не было видно из-за тумана, далее звук двигателя резко прекратился. Вероятно, это случилось из-за столкновения с водой. После этого сотрудники заповедника направились на катерах на место ЧП и оповестили спасательные службы о случившемся.

В настоящее время следователи выясняют, почему командир воздушного судна не направил борт обратно в аэропорт. Однако известно, что пилоты очень редко принимают такие решения, так как это влечет за собой большую потерю топлива.

На борту Ми-8 находились 16 человек, из них 3 члена экипажа и 13 пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга. Выжить удалось восьмерым людям.