Мурадов предупредил участников «Крымской платформы» о последствиях

Симферополь, 12 августа. Вице-премьер правительства Крыма и постпред региона при президенте России Георгий Мурадов предупредил участников «Крымской платформы» о болезненных последствиях.

Мурадов считает, что участники международного саммита «Крымская платформа» намерены «поставить под вопрос территориальную целостность» России и посягать на российскую территорию и жизни россиян, которые «веками проживают» на полуострове. Поэтому следует четко обозначить, какие их могут ждать «болезненные последствия», сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства.

В качестве возможных ограничительных мер он назвал запрет на въезд в Россию и арест активов. Кроме того, Мурадов заявил, что до государств-участников саммита необходимо донести, что посягая на РФ они могут попасть в список недружественных стран.

В то же время постпред при президенте РФ уточнил, что принятие решений по данным вопросам находится в компетенции федеральных властей.

Ранее замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев не располагает достаточным количеством средств для ежегодного проведения «Крымской платформы». По ее словам, Украина рассчитывает, что формат этого собрания удастся перенести под эгиду ООН.