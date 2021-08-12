Восемь пассажиров могли утонуть вместе с упавшим Ми-8 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Внутри потерпевшего крушение несколько часов назад вертолета на Камчатке могли остаться восемь человек.

Вертолет Ми-8 упал в озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Он затонул на глубине 100 метров. В салоне воздушного судна, по предварительной информации, остались восемь пассажиров. Информация об этом стала известна от экстренных службах, пишет РИА Новости.

На борту вертолета находились 16 человек, из них 3 члена экипажа и 13 туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. В салоне также летел ребенок, его судьба пока неизвестна. Восьмерым людям удалось выжить. Причины крушения воздушного судна выясняются.