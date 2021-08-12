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Политолог Ищенко раскрыл реальную численность населения Украины
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Политолог Ищенко раскрыл реальную численность населения Украины

  /   Обновлено: 12 августа 2021 06:03
Политика
Политолог Ищенко раскрыл реальную численность населения Украины
Новостное агентство «Харьков»

Москва, 12 августа. На сегодняшний день на Украине проживают чуть более 30 млн человек, но часть из них находятся за пределами страны. Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.

YouTube-канал «Украина.ру» провел прямой эфир с обозревателем МИА «Россия сегодня». В ходе интервью он обсудил ряд политических вопросов России и ближайших к ней государств, включая украинскую демографию.

«На Украине, по данным украинских властей, сейчас проживает чуть больше 30 млн, но остальные люди на Украине не вымерли, они уехали на заработки: в ЕС, в Россию и т. д. С изменением ситуации на Украине, если ее завтра начнут интегрировать в России, эти люди могут вернуться. В результате может оказаться почти 40 млн, а может и 25 млн, потому что мы не знаем, может за границей возьмут и в Канаду уедут 10 млн, потому что они не смогут жить в составе российского государства», — рассказал эксперт.

Он добавил, что это лишь абстрактное рассуждение, поскольку никто не будет завтра присоединять Украину к России. Сколько будет населения, когда такая возможность появится, неизвестно. Все зависит от территорий, которые будут переходить в состав РФ.

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко в интервью для Федерального агентства новостей указал, что не стоит ожидать от США извинений за любые действия, которые с точки зрения международного права подпадают под определение военных преступлений.

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