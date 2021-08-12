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Три человека доставлены в больницу с места крушения Ми-8 на Камчатке
Происшествия
Три человека доставлены в больницу с места крушения Ми-8 на Камчатке
41.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю

Петропавловск-Камчатский, 12 августа. Три пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке доставлены в краевую больницу имени Лукащевского.

Один человек находится на осмотре у врачей. Двое лежат в реанимации. Среди них бортмеханик вертолета Марат Мадиев и штурман Яков Медведев, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

На данный момент достать тела восьми погибших со дна озера не представляется возможным. Они остались в салоне вертолета, который находится на большой глубине — 100 метров.

На борту Ми-8 находилось 16 человек, из них 3 члена экипажа и 13 пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга. В вертолете также был ребенок, его судьба остается неизвестной.

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больница вертолет крушение
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