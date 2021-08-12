Названы самые популярные направления для путешествий по России в 2021 году

Москва, 12 августа. Booking.com проанализировал поисковые запросы российских пользователей и узнал, какие внутренние и международные направления были наиболее востребованы во второй половине лета.

В этом году россияне предпочли городскую среду пляжному отдыху. Лидером по количеству поисковых запросов стал Санкт-Петербург. Следом за ним идут Адлер и Анапа. В пятерку лидеров вошли Москва и Сочи. Также пользуются спросом Геленджик, Лазаревское и Витязево. Не менее привлекательными для россиян оказались Калининград и Казань.

Пандемия коронавируса отразилась на рейтинг зарубежных направлений. Сейчас чаще всего летают в Абхазию, Турцию, Кипр, Армению и ОАЭ.

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий узнали у россиян, куда они чаще всего отправляются в путешествие на машине.