Российские композиторы потеряли почти 50% дохода из-за пандемии

Москва, 12 августа. Пандемия коронавируса снизила доходы российских авторов музыкальных хитов и композиторов на 46%. Информация об это следует из данных Российского авторского общества.

Так, в 2020 году отчисления для авторского вознаграждения составили 3,3 млрд рублей, что в 1,6 раза меньше, чем в 2019 году. Тогда сумма доходов была 5 млрд рублей, передает РБК.

Показатель за 2020 год стал самым низким за последние десять лет. По словам исполнительного директора РАО Алексея Карелова, основной доход составляют бары, клубы и рестораны, деятельность которых также нарушилась в связи с пандемией коронавируса.

Недавно американская певица Ариана Гранде заработала более 20 млн долларов за выступления на виртуальных концертах в популярной видеоигре Fortnite.