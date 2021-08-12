Крепкий орешек: простой ежедневный перекус может продлить жизнь

Москва, 12 августа. Ученые обнаружили, что люди, регулярно употребляющие орехи, меньше страдают от заболеваний и дольше живут.

Одним из ключевых факторов в правильном питании являются частые употребления пищи. Завтрак, обед и ужин должны разбавляться перекусами. При этом они должны быть полезными и здоровыми. Об этом сообщает издание Главред.

Исследования показали, что лучше всего между основными приемами пищи кушать орехи. Они помогают бороться с сердечными и респираторными заболеваниями, являются хорошим средством профилактики онкологии.

«Мы обнаружили, что люди, которые ели орехи каждый день, жили дольше и здоровее, чем те, которые этого не делали», — сказал профессор питания и эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения Френк Ху.

Согласно данным от ученых, люди, употребляющие орехи, имеют уровень выживаемости на 20% больше. В этом продукте много клетчатки, полезных жиров, витаминов и фитохимических веществ. За счет этого он противостоит воспалениям, канцерогенам, защищает сердце. Кроме того, они дают чувство сытости.

Ранее диетолог Ольга Бурлакова в интервью для Федерального агентства новостей назвала продукты, повышающие иммунитет.