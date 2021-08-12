В Японии уверены, что учения России и Китая направлены на северные территории

Токио, 12 августа. Российско-китайские военные учения могут повернуться на северные территории. Об этом заявил японский политолог Дайсукэ Кондо.

В понедельник 9 августа КНР и РФ начали стратегические учения в Нинся-Хуэйском автономном районе. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Китай преследует две основные цели в вовлечении России в совместные военные учения. Одна — это добиться продажи Москвой Пекину новейшего российского оружия, такого, как истребители «Сухого». Вторая — объединиться с Россией в противостоянии Соединенным Штатам, которые пока были сильно отвлечены войнами в Афганистане и Ираке», — подчеркнул политолог.

По его мнению, на первый взгляд учения никак не касаются Японии. Однако возможен вариант развития событий, при котором Токио будет следующим на очереди после США.

«Это связано с тем, что следующее наступление «квази-альянса» Китая и России вполне может быть направлено в сторону северных территорий», — отметил Кондо.

Он добавил, что Россия своими изменениями в конституцию фактически отрезала возможность возврата Курил Японии. Поэтому теперь она может обратиться к Китаю, который смотрел в сторону северной акватории.

Ранее обозреватели индийского издания EurAsian Times заявили, что масштабные российско-китайские военные учения являются ответом на маневры Североатлантического альянса.