Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 августа 05:33
05:27
Общество
Крепкий орешек: простой ежедневный перекус может продлить жизнь
05:19
Армия
В Японии уверены, что учения России и Китая направлены на северные территории
05:18
Армия
Военный обозреватель Сучиу сравнил новейшие атомные подлодки России и США
04:53
Общество
«Германия ведет себя глупо»: немцы оценили назначение спецсоветника США по «СП-2»
04:52
Общество
«США в пролете»: американцы обсудили российско-китайские учения
04:44
Происшествия
Телеведущий Корженевский находился на борту рухнувшего Ми-8
04:37
Происшествия
Крушение вертолета с туристами на Камчатке: что известно к этому часу
04:35
Происшествия
Судьба ребенка остается неизвестной после падения Ми-8 на Камчатке
04:32
Политика
Климкин: Москва планирует разделить Украину
04:31
Общество
Эксперты поделились секретами, когда и как правильно снимать болгарский перец с куста
Все новости

В Японии уверены, что учения России и Китая направлены на северные территории
Армия
В Японии уверены, что учения России и Китая направлены на северные территории
Global Look Press  /  Alexei Nikolsky/ZUMAPRESS.com

Токио, 12 августа. Российско-китайские военные учения могут повернуться на северные территории. Об этом заявил японский политолог Дайсукэ Кондо.

В понедельник 9 августа КНР и РФ начали стратегические учения в Нинся-Хуэйском автономном районе. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Китай преследует две основные цели в вовлечении России в совместные военные учения. Одна — это добиться продажи Москвой Пекину новейшего российского оружия, такого, как истребители «Сухого». Вторая — объединиться с Россией в противостоянии Соединенным Штатам, которые пока были сильно отвлечены войнами в Афганистане и Ираке», — подчеркнул политолог.

По его мнению, на первый взгляд учения никак не касаются Японии. Однако возможен вариант развития событий, при котором Токио будет следующим на очереди после США.

«Это связано с тем, что следующее наступление «квази-альянса» Китая и России вполне может быть направлено в сторону северных территорий», — отметил Кондо.

Он добавил, что Россия своими изменениями в конституцию фактически отрезала возможность возврата Курил Японии. Поэтому теперь она может обратиться к Китаю, который смотрел в сторону северной акватории.

Ранее обозреватели индийского издания EurAsian Times заявили, что масштабные российско-китайские военные учения являются ответом на маневры Североатлантического альянса.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Японии уверены, что учения России и Китая направлены на северные территории
япония китай военные учения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru